شكرا لمتابعة خبر عن مقاتلات التحالف: تدك مواقع الحوثيين بسلسلة غارات جوية في قانية بالبيضاء .. والمعارك على اشدها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن طيران التحالف العربي في الساعات الاولي من صباح اليوم الاثنين سلسلة غارات جوية على مواقع الحوثيين في الاغوال بردمان وقانية وسط تحليق مستمر.

وتشهد جبهة "قانية" في محافظة البيضاء(وسط اليمن) هذه الاثناء معارك ضارية بين قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل و الحوثيون.

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وأكدت مصادر ميدانية، احتدام المواجهات بعد وصول تعزيزات عسكرية وقبلية كبيرة للقوات الحكومية في قانية.

وذكرت المصادر ان قبائل "مراد" وغيرها من قبائل مأرب و ‎البيضاء دفعت بتعزيزات كبيرة إلى قانيه دعما للقوات الحكومية التي تخوض معارك عنيفة ضد الحوثيون.

وأوضحت ان المعارك على اشدها في جبهة "قانية"، وان معارك هي الأعنف بمختلف أنواع الاسلحة تجري في هذه الاثناء بين الجيش والمقاومة من جهة والحوثيين من جهة أخرى.

وبحسب المصادر فإن قوات الجيش الوطني تمكنت من أسر ٣٧ حوثيا في اليوم قانية خلال الساعات الماضية.