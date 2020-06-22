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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل : البرلمان اليمني يستعد لسحب الثقة من الرئيس هــــادي بجلسة تاريخية .. وترشيح هذه الشخصية رئيساً للجمهورية اليمنية "تفاصيل "

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مصدر في الخارجية اليمنية، عن مساعٍ يقودها المحور المناهض للتحالف الذي تقوده مصدر في الخارجية اليمنية، عن مساعٍ يقودها المحور المناهض للتحالف الذي تقوده السعودية ، للتأثير على البرلمان اليمني بهدف سحب الثقة من الرئيس هادي المحتجز في المملكة منذ حمسة أعوام وإزاحته نهائيا من السلطة. وذكر المصدر في تصريح خاص لـ”الميدان اليمني”، اشترط عدم الكشف عن هويته، إن دبلوماسيين قطريين وأتراك، اقترحوا على قيادات سياسية وبرلمانية في الشرعية اليمنية من الناقمين على تجاوزات التحالف السعودي الاماراتي، بعقد جلسة برلمانية لسحب الثقة عن الرئيس هادي وعزله من منصبه، وتزكيه رئيس البرلمان سلطان البركاني، لخلافته لفترة انتقالية تقدر بعامين، على أن يتولى عبدالعزيز جباري رئاسة البرلمان اليمني خلال المرحلة القادمة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل البرلمان يستعد لسحب الثقة من “هادي” وبحسب المصدر فإن مسؤولين قطريين، أكدوا التزام الدوحة بدفع 2 مليون ريال قطري (نصف مليون دولار)، لكل عضو في البرلمان مقابل التصويت على سحب الثقة من هادي، بمبرر كونه محتجزا منذ أكثر من 5 سنوات في العاصمة السعودية الرياض، وهيمنة المملكة على القرار السيادي للشرعية في ظل حكم هادي. وأشار المصدر، إلى أن زيارة البركاني التي قام بها مؤخرا إلى تركيا تأتي في هذا الإطار، خصوصا بعد الخلاف الذي استعر بين البركاني وأحمد على (نجل الرئيس الأسبق)، على خلفية اعتراض الأخير على تعيين الأول رئيسا للبرلمان. ورجح المصدر، أن يقوم البركاني في حال تمت تزكيته من قبل البرلمان، بتقديم طلب رسمي من الحكومة التركية يخولها حق التدخل في الملف اليمني.

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