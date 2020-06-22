شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة ..فيصل القاسم يعلن عن بدأ العد التنازلي لنهاية حكم هذا الرئيس العربي وسيتم تصفيته قريباً على يد هذه الجهة؟!تفاصيل صادمة+الاسم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة ..فيصل القاسم يعلن عن بدأ العد التنازلي لنهاية حكم هذا الرئيس العربي وسيتم تصفيته قريباً على يد هذه الجهة؟!تفاصيل صادمة+الاسم





كشف الإعلامي السوري، المذيع في قناة الجزيرة، فيصل القاسم، اليوم السبت، أن العد التنازلي لنهاية حكم عائلة الأسد في سوريا بدأ، وقريبا يلحق بشار بصدام حسين، مع فارق المواقف بينهما. وعبر تويتر، كتب القاسم تدويناته قائلا: "لاحظوا كيف تزامن تطبيق قانون قيصر الأمريكي على بشار الأسد، مع الحكم بسجن عمه رفعت الأسد في فرنسا لأربعة أعوام.. لا شيء يحدث مصادفة في السياسة".. وأضاف : "أبشروا.. لقد بدأ رفع الغطاء الدولي عن هذه العائلة المغولية، بعد أن أدت كل المهمات القذرة الموكلة إليها من ضباع العالم وكلابه". وفي تغريدة أخرى كتب القاسم: "البعض يرى أن الهدف من قانون قيصر إطالة عمر النظام السوري.. طيب لو افترضنا أن هذا صحيح، فلننظر إلى الدول التي حاصرتها أمريكا كالعراق.. أين هو العراق الآن".. وأضاف: "صحيح أن صدام عاند العقوبات الأمريكية وبقي في السلطة لسنوات وسنوات بعد العقوبات.. لكن العبرة بالنتائج. أين هو صدام الآن وأين هو العراق؟". وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، كشف الخميس الماضي، عن إمكانية تغيير روسيا سياستها تجاه رئيس النظام السوري بشار الأسد، لا سيما بعد دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ.





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