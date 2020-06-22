خلال يوم واحد.. 45 غارة جوية على اليمن و67 خرقا في الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات



شن طيران العدوان السعودي، الأحد، عشرات الغارات على مأرب والجوف والبيضاء وحجة..بالإضافة لارتكاب مزيد من الخروقات لاتفاق التهدئة في الحديدة.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 21 غارة جوية على ناطع وردمان وقانية في محافظة البيضاء.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن 7 غارات على مديريتي مجزر ومدغل وثلاث غارات على نجد العتق بمديرية صرواح بمحافظة مأرب وأربع غارات على معسكر اللبنات و7 غارات على مديريتي خب والشعف والحزم بالجوف وثلاث غارات على مديرية حرض بحجة.

وفي الحديدة أكد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط بالحديدة أن خروقات العدوان بلغت 67 خلال 24 ساعة الماضية.

وأشار المصدر إلى أن من بين الخروق تحليق طائرة حربية في أجواء حيس و ١٣ خرقا بقصف مدفعي وعشرات الاعتداءات بالأعيرة النارية.