شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يستهدفون بصاروخ بالستي اجتماع قبلي لمشايخ وعقال وأفراد قبيلة مراد في محافظة مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية، مساء امس، بوقوع قتلى وجرحى إثر استهداف صاروخي حوثي لاجتماع قبلي بمحافظة مأرب، بحضور الشيخ ياسر العواضي.

وذكرت المصادر بأن جماعة الحوثي، استهدفت بقصف صاروخي اجتماعا لمشايخ وعقال وأفراد قبيلة مراد ومن يقف في صفهم، ضد جماعة الحوثي .

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وبينت المصادر أن القصف وقع على مقربة من مكان الاجتماع وتسبب بوقوع أربعة قتلى وثمانية جرحى من آل ابوعشة في حصيلة أولية.

ويأتي الاستهداف الحوثي، بعد الخسائر التي منيت بها جماعة الحوثي في المواجهات التي دارت بجبهة قانية، تمكن خلالها أبطال الجيش ورجال القبائل من استعادة مواقع بعد ساعات من سيطرة جماعة الحوثي عليها، وتكبيدها عشرات القتلى والجرحى والأسرى.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، دعا إلى وقف التصعيد العسكري في مأرب والجوف.