شكرا لمتابعة خبر عن اول تصريح للشيخ ياسر العواضي عبر تويتر عقب خروجه من مديرية ردمان في البيضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غرد الشيخ ياسر العواضي، لاول مرة عقب هجوم الحوثيين على مديرية ردمان بشكل مفاجئ يوم الاربعاء الماضي.

وقال العواضي في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر رصدها محرر أبابيل نت : ليس لدينا اعلام ولا ندري ما تناقله هذا الايام ولايوجد معي سوى هذه النافذه ومن تعاون من تلقاء نفسه عموما ما استطيع قوله الان ان ال عواض بكل انتمائتهم السياسه قاتلوا ببساله وضحوا وكانوا على قلب رجل واحد واقسم بالله انهم رجال قبيله يرفعوا الراس والمتارس والشهداء والجرحى شواهد.

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واضاف، ال عواض كانوا مدافعين ومن اعتداء هم الحوثه، والشاهد الله ما قامت ال عواض الا نخوة وغيره وحمية وكنا نعرف النتيجة مسبقا بل اننا كنا نتوقع ماهو اكثر من16 شهيد و70جريح في معركة غير متكافئه من شهرين حتى الان ومازالت

وليست دمائنا وبيوتنا وردمان اغلى من اليمنيين ولا من شرفنا وكرامتنا.

وأردف، كما ان ثلات القبايل التي شاركت رغم قلةالعدد والعتادعملت بواجبها وماقصرت فزعت وثارت بحمية ولم يحدث تقصيرعلى الاطلاق من كل من شارك ورغم ان الدور الابرز والاقوى كان لا ال عواض وهذا طبيعي فهم اصحاب الارض والداعي الا ان الاخرين ايضا استبسلوا وضحواالعبدية ومراد والبيضاء وقيفة وغيرهم.

واشار، ومشايخ البيضاء وقبائلها كانوا على الوعد والعهد ومن يتعامل مع الامر الواقع حاليا لا يلام على الاطلاق وهو يقوم بدور وعند استقامة الامور ستجدونهم حيث يلزم وحيث يحتم عليهم واجبهم فهم احرار واهل نخوه و عزه ولن يقبلوا الاذلال وسترون باسهم في الوقت المناسب عند ما تتهياء الظروف.