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عدن - ياسمين التهامي - محافظ محافظة المهرة يدشن مبادرة (معا نحاول) للتوعية الصحية ومكافحة الاوبئة والجائحة العالمية كورونا التابعة لإدارة تنمية المرأة

جهينة يمن/لميس الأصبحي.



اشاد محافظ محافظة المهرة الشيخ "محمد علي ياسر" بدور المرأة المهرية وانشطتها المتعددة في مختلف المجالات جاء ذلك خلال حفل إشهار مبادرة ( معآ نحاول) اليوم الأحد بديوان عام المحافظة،وفي حفل الأشهار الذي حضره الإمين العام للمجلس المحلي الأستاذ" سالم عبد الله نيمر" نوه المحافظ بن ياسر إلى أهمية المبادرات المجتمعية التي تساهم في توعية المجتمع خصوصا ما يتعلق بمواجهة جائحة كورونا وسبل حماية المجتمع من مخاطرها.

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جديد اب برس

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وقال المحافظ " بن ياسر" أن دور المبادرات المجتمعية لاتقل أهمية عن دور القطاع الصحي لأن أساس الحماية من هذه الجائحة توعوي بالدرجة الأولى وهنا تكمن الأهمية في تكثيف وتنويع طرق التوعية.

من جهتها قدمت الاستاذة لبنى صالح كلشات مدير عام الادارة العامة لتنمية المرأة بالمهرة شرحا تفصيليا عن اهداف المبادرة والانشطة التي نفذتها في مجال التدريب والجانب التوعوي موضحة ان الهدف العام للمبادرة رفع مستوى الوعي المجتمعي بخطر فيروس كورونا.

وأشارت إلى الادارة العامة لتنمية المرأة تشرف على مبادرة" معا لنحاول"وستنفذ حملات ميدانية توعوية عن فيروس كورونا بالإضافة إلى حملات توعية عبر منصات التواصل الاجتماعي والعمل على توفير مستلزمات الوقاية والحماية من الفيروس.



من جهتها قدمت الاستاذة" انتصار عوض مبارك" مشرفة مبادرة" معا لنحاول" بالمهرة و مدير ادارة تنمية المرأة بالغيضة شرحا تفصيليا عن نشأة المبادرة والانشطة التي نفذت خلالها الفترة السابقة، وقالت أن المبادرة أطلقها فريق (ينابيع الخير) للتنمية الانسانية بمحافظة الضالع ثم توسعت لتشمل 15 محافظة في اليمن وصولا إلى محافظة المهرة و اكدت على أن مشاركة وحضور محافظة المهرة في هذا النشاط التوعوي وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم كله بسبب هذه الجائحة هو دليل على تفاعل ابناء المهرة ودور السلطة المحلية في تبني ورعاية مثل هذه المبادرات الخدمية التي تلامس أوجاع الناس وهمومهم.

وفي ختام اشهار مبادرة "معا لنحاول" تم تكريم محافظ المهرة الأستاذ محمد علي ياسر بدرع تكريمي من قبل الادارة العامة لتنمية المرأة بالمهرة و مديرتها السيدة لبنى كلشات تقديرا لاسهامه الفاعل في خدمة قضايا المرأة المهرية.

حضر حفل الإشهار كلا من: الوكيل المساعد لشؤون المرأة بالمهرة خديجة باكريت،و مديرات ادارات تنمية المرأة بعدد من مديريات المهرة.