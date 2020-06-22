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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان : بن دغر يفجر مفجأة من العيار الثقيل.. ويطلق على التحالف هذا الوصف ويدعو لحوار عاجل مع الحوثيين للحفاظ على الجمهورية اليمنية والوحدة

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements القيادي في مؤتمر الخارج ومستشار هادي, أحمد عبيد بن دغر, بفشل التحالف الذي تقوده القيادي في مؤتمر الخارج ومستشار هادي, أحمد عبيد بن دغر, بفشل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، داعيا الى حوار يمني مباشر للبحث في مصير البلاد. وجاءت دعوة بن دغر الرئيس للحكومة بعد سيطرة قوات ميليشيا الانتقالي الموالية للإمارات على جزيرة سقطرى الاستراتيجية ومخاوف من تكرار السيناريو في المهرة وحضرموت بن دغر في مقال نشره على صفحته في الفيس بوك دعا كافة الأطراف اليمنية للبحث في سلامٍ دائمٍ وعادلٍ وشامل لليمن لكل اليمن، متجاهلا الحوار مع التحالف بإعتباره الطرف الأكثر عرقلة للحوار والمتسبب بالمأساة الكبرى التي تعيشها البلاد، وبصيغ تعايش مقبولة من كل الأطراف, في إشارة الى ضرورة الحوار مع الحوثيين. واعتبر ذلك ضرورة "بدلاً من كتابة وثائق التقسيم في ظل الحرب بأيدينا" حد تعبيره. مضيفا ان التحالف فشل، وحان الوقت ليجرب اليمنيون حوار احرار من اجل اليمن، متجرد من كل الشروط ما عدا شَرطَي الحفاظ على الجمهورية والوحدة، وحدة اتحادية تحقق الاستقرار والعدالة، نرتضيها لبلدنا وتمثل الحد الأدنى من مصالح الوطن الكبرى، وشراكة دائمة غير قابلة للإقصاء، ولتتوقف الحروب, وفق قوله. مؤكدا ان اليمنيين قادرين على النجاح والسلام، وان شعوب كثيرة كانت أشد تبايناً في الأعراق والمذاهب والأديان والثقافات وتعايشت ونهضت من جديد بعد توقف حضاري وصراعات أكثر دموية.

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