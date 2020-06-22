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عدن - ياسمين التهامي - شاهد ..محمد علي الحوثي يباغت الجميع ويقدم نصيحة لـ "السيسي" بشأن تدخل الجيش المصري في ليبيا !!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements لقيادي الحوثي محمد علي الحوثي على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن الأوضاع والتطورات في ليبيا. وقال الحوثي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر ، وكما تابع " اليوم برس " ، بقوله : " لا ننصح الأخوة في جمهورية مصر بالتدخل العسكري في ليبيا حتى لو كان نتيجة قلق من التواجد التركي هناك". وأضاف: " الاستنزاف في هذه المعارك لا يجدي وما يقدم سيكون مرهقا إن لم يكن أكثر، والخطر الحقيقي هو في استمرار الكيان بمؤامراته التي يريد من خلالها تأمين مستقبله بإشعال معارك وهمية وجانبية بلا قيمة".( حسب قوله ) . تجدر الإشارة إلى أن الرئيس المصري كان قد شدد أمس السبت على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن أمن البلاد القومي داخل وخارج حدودها، وذلك أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية قرب الحدود مع ليبيا. ويأتي هذا على خلفية التصعيد العسكري في ليبيا، حيث استطاعت حكومة الوفاق المدعومة من تركيا إحراز نجاحات ميدانية ملموسة في الآونة الأخيرة على حساب "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر الذي يحظى بتأييد القاهرة. لقيادي الحوثي محمد علي الحوثي على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن الأوضاع والتطورات في ليبيا. وقال الحوثي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر ، وكما تابع " اليوم برس " ، بقوله : " لا ننصح الأخوة في جمهورية مصر بالتدخل العسكري في ليبيا حتى لو كان نتيجة قلق من التواجد التركي هناك". وأضاف: " الاستنزاف في هذه المعارك لا يجدي وما يقدم سيكون مرهقا إن لم يكن أكثر، والخطر الحقيقي هو في استمرار الكيان بمؤامراته التي يريد من خلالها تأمين مستقبله بإشعال معارك وهمية وجانبية بلا قيمة".( حسب قوله ) . تجدر الإشارة إلى أن الرئيس المصري كان قد شدد أمس السبت على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن أمن البلاد القومي داخل وخارج حدودها، وذلك أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية قرب الحدود مع ليبيا. ويأتي هذا على خلفية التصعيد العسكري في ليبيا، حيث استطاعت حكومة الوفاق المدعومة من تركيا إحراز نجاحات ميدانية ملموسة في الآونة الأخيرة على حساب "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر الذي يحظى بتأييد القاهرة.

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