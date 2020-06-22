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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: صدور تعميم حكومي هام في العاصمة صنعاء وعلى الجميع الإلتزام بالتوجيهات إعتباراً من هذه اللحظة

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة تعميماً هاماً بشأن اجراءات بيع الخبز بالمنافذ ونقاط البيع، واستخدام منتجات الدقيق المحلي المركب في كافة المخابز والافران بكافة مديريات الأمانة. وأكد التعميم، على منافذ ونقاط البيع عدم شراء الخبز ورغيف العيش من المخابز إلا بشريطة ان يوضع بداخل اكياس نايلون مغلفه عليها بيانات المخبز وعنوانه، وبالسعر المقرر من وزارة الصناعة والتجارة وأمانة العاصمة. ولفت التعميم إلى ضرورة ان يكون وزن القرص الواحد للمستهلك 50- 60 جرام وبقيمة ٢٠ ريالا.. مشدد على ضرورة ان يتم تداول نسبة ٢٥% من طلبيات الخبز الاسمر المركب، تشجيعا للإنتاج المحلي من الذرة. وأهاب التعميم بمالكي المطاعم والمولات والبقالات والسوبر ماركات ومنافذ ونقاط البيع التقيد بتلك التوجيهات وعدم المخالفة. ووفقا لمختصون فإن الطحين المركب يحتوي علي جميع انوع الحبوب المحليه الغنية بالفيتامينات والبروتينات والالياف العاليه، ويعتبر بديل صحي مناسب يمكن أن يحقق الإكتفاء الذاتي والامن الغذائي. يذكر ان بلادنا تستورد كميات كبيرة من القمح لتغطية الاحتياج اللازم لسد الفجوة الغذائية الخبز، ما يتطلب التوجه لتنمية المحاصيل الحبوب المحلية وتطبيق الدقيق المركب لكي يتعافى الاقتصاد اليمني بتوفير مبالغ كبيرة من العملة الصعبة لاستيراد الكميات المطلوب لسد الفجوة الغذائية للشعب اليمني. مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة تعميماً هاماً بشأن اجراءات بيع الخبز بالمنافذ ونقاط البيع، واستخدام منتجات الدقيق المحلي المركب في كافة المخابز والافران بكافة مديريات الأمانة. وأكد التعميم، على منافذ ونقاط البيع عدم شراء الخبز ورغيف العيش من المخابز إلا بشريطة ان يوضع بداخل اكياس نايلون مغلفه عليها بيانات المخبز وعنوانه، وبالسعر المقرر من وزارة الصناعة والتجارة وأمانة العاصمة. ولفت التعميم إلى ضرورة ان يكون وزن القرص الواحد للمستهلك 50- 60 جرام وبقيمة ٢٠ ريالا.. مشدد على ضرورة ان يتم تداول نسبة ٢٥% من طلبيات الخبز الاسمر المركب، تشجيعا للإنتاج المحلي من الذرة. وأهاب التعميم بمالكي المطاعم والمولات والبقالات والسوبر ماركات ومنافذ ونقاط البيع التقيد بتلك التوجيهات وعدم المخالفة. ووفقا لمختصون فإن الطحين المركب يحتوي علي جميع انوع الحبوب المحليه الغنية بالفيتامينات والبروتينات والالياف العاليه، ويعتبر بديل صحي مناسب يمكن أن يحقق الإكتفاء الذاتي والامن الغذائي. يذكر ان بلادنا تستورد كميات كبيرة من القمح لتغطية الاحتياج اللازم لسد الفجوة الغذائية الخبز، ما يتطلب التوجه لتنمية المحاصيل الحبوب المحلية وتطبيق الدقيق المركب لكي يتعافى الاقتصاد اليمني بتوفير مبالغ كبيرة من العملة الصعبة لاستيراد الكميات المطلوب لسد الفجوة الغذائية للشعب اليمني.

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