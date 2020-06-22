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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان.. تحرك عاجل من الإمارات والسعودية بعد تهديد "السيسي" بشنّ حرب ضد الأتراك في ليبيا

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت السعودية والإمارات بشكل عاجل بعد تهديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشنّ حرب ضد الأتراك في ليبيا، في حال تخطت حكومة الوفاق الليبية الشرعية إلى سرت والجفرة. قالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها: إن "حكومة المملكة تؤكد على أن أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية والأمة العربية بأكملها". وأضافت "الخارجية السعودية": أن "المملكة تقف إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والميليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة". ودعت السعودية المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياته، والاستجابة لدعوات ومبادرة "السيسي" للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات، والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة. بدورها، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن "دولة الإمارات تقف إلى جانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا". وأشادت الإمارات بما اعتبرته "حرص القاهرة على حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي، وتهيئة الظروف العاجلة لوقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات العملية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة". وجددت "الخارجية الإماراتية"، التأكيد على "موقف دولة الإمارات الداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا والالتزام بالعملية السياسية". وكان "السيسي"، قد هدد بالتدخل المباشر في ليبيا إذا اقتضى الأمر، وقال لعدد من الطيارين من القوات الجوية والقوات الخاصة في قاعدة جوية قرب الحدود الغربية "كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

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