شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب صورة فاضحة للفنان تامر حسني وزوجته ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشر الحساب الرسمي لبرنامج عرب وود صورا للفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل اليوم من الساحل الشمالي أثناء قضاء عطلتهما الصيفية.

وأعلن برنامج عرب وود أن الفنان تامر حسني كان برفقة أصدقائه أثناء الاحتفال بعيد ميلاد شقيقة أبو هشيمة.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• تسريب لقطات فاضحة للفنان رامز جلال .. شاهد كيف حاول خلع ملابس احدى الفنانات في برنامج "رامز مجنون رسمي" .. وكيف كانت ردت فعلها عندما شعرت انه يتحسس مناطقها الحساسة .."فيديو"

• مذيعة MBC السعودية لجين عمران تعترف بكل جراءة عن اقامة علاقة جنسية كاملة مع هذا الشخص.. شاهد

• ‏من جديد الجميلة "ياسمين صبري" ترهق متابعيها بصور جديده لها مع زوجها على الساحل..(شاهد الصور).

• من هو سعيد الحظ الذي تزوج إبنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم .. شاهدو صور مذهلة للشيخة "مريم" في حفل زفافها الاسطوري

• تسريب صورة فاضحة للفنان تامر حسني وزوجته ..شاهد

• لماذا نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل الثعبان قبل إنذارة .. ستبكي من الإجابة ..شاهد الفيديو

• لأول مرة الفنانة نوال الزغبي تنشر صور فاضحة وتكشف عن مناطق حساسة ومغرية في جسدها .. شاهد

• مؤخرتي وانا حرة فيها .. الفنانة نسرين طافش تستعرض مناطقها الحساسة بصور فاضحة وصادمة ..شاهد

• أمير سعودي عمره 19 سنة يهدي الممثلة المصرية ياسمين صبري ساعة بقيمة 300 ألف دولار تعبيرا عن حبه لها.. والمفاجأة في ردة فعل زوجها ابوهشيمة ..(شاهد الصور)

Advertisements

• فتاة جميلة تقتل والدها وتقطع عضوه الذكري لسبب صادم لم يخطر على بآل أحد ..صور

• ‏بأنوثة ساحره "نور اللبنانية" تتألق بإطلالة مغرية أثناء ممارستها لرياضة اليوجا..(شاهد ماذا كانت مرتدية).

• الفاتنة اللبنانية "ميرفا قمران" تقضي صيفها في الشاطئ وحيدة وتنشر صورا لصدرها المثير ..شاهد

• عـــــاجـــــل : سقوط طائرة امير قطر فجر اليوم ووفاة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة .. شاهد صور اولية للحطام

• قناة MBC تنشر لقطات محرجة لرامز جلال مع ممثلة مصرية شهيرة في برنامج "رامز مجنون رسمي".. كانت تصرخ وهو يسحب بنطلونها بقوة فحدث مالم يكن بالحسبان .. شاهد

• شاهد فضيحة الفنانة نسرين طافش مع الفنان كريم عبدالعزيز في نادي الرجال السري .."فيديو"

• الفنانة "ياسمين عبدالعزيز" تخون زوجها مع رجل فوق سيارتها ولم تنتبه للتصوير..شاهد

• عندما يكون المقلب في حمام السباحة لا بد من التعري..شاهد العمانية "بثينة الرئيسي" في مقلب فاضح في حمام السباحة...(شاهد الفيديو).

• فيصل القاسم يعلن نهاية عائلة الاسد ويزف بشرى سارة للسوريين ..شاهد

• تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد

-----------------------

يذكر أن الفنان تامر حسني أحيا حفل عيد الفطر المبارك، على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، بدون جمهور لمراعاة الظروف التي تمر بها البلاد من خلال انتشار فيروس «كورونا» وتم بث الحفل الغنائي على قناة "ON