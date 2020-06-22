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صنعاء - ياسمين الخيامي - ضاحي خلفان يباغت الجميع ويعترف لأول مرة ان اليمن اغنى من الامارات وجنة الله في ارضه ويكشف السبب الوحيد الذي جعل اليمنيين فقراء

2020/06/22 الساعة 01:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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