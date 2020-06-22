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صنعاء - ياسمين الخيامي - الاطاحة بالرئيس هادي والجنرال الاحمر وتعيين احمد صالح وعيدروس الزبيدي بديلا لهما لمدة عامين قابلة للتمديد وانهاء صلاحيات كافة الوزراء والمسؤولين في الشرعية

2020/06/22 الساعة 12:40 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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