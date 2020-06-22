لجنة الطوارئ بتعز: وصول 750 من محاليل كشف كورونا وتقول "إنها لا تكفي"

أعلنت، لجنة الطوارئ في محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)، الأحد، وصول 750 محلول خاص بالكشف عن فيروس كورونا.

وأشارت اللجنة في بيان، وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، إلى وصول 100 مسحة فقط خاصة بأخذ العينات.

وقالت إن "عدد العينات المخزنة للفحص بلغت 130 عينة، فيما وصل اجمالي البلاغات خلال الايام الخمس الماضية إلى 354 بلاغ".

وأضافت أن عدد المسحات "لا تكفي ليوم واحد"؛ مشيرةً إلى أن مشكلة المحاليل لا تزال قائمة.

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ودعت اللجنة منظمة الصحة العالمية إلى انهاء معاناة نقص المحاليل والمسحات وتوفيرها بكميات كافية.

والسبت، أعلنت اللجنة أنها سلجت خلال الأيام الثلاث الماضية 14 حالة وفاة بفيروس كورونا، جراء نفاد المحاليل الخاصة بفحص كورونا.

وسجلت تعز في آخر إحصائية لها منذ بدء تفشي الفيروس (204) حالة إصابة مؤكدة بالفيروس منها (48) حالة وفاة، و(37) حالة تعاف.