اللجنة الوطنية تعلن تسجيل وفاتين و19 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن، اليوم الأحد، تسجيل وفاتين و19 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وأوضحت اللجنة في تغريدة بتويتر، أنها سجلت حالتي وفاة لإصابتين سابقتين في محافظتي لحج وشبوة، كما سجلت 19 إصابة جديدة 6 منها في عدن و12 في لحج وحالة في الضالع.

كما أعلنت تسجيل (19) حالة تعاف؛ 15 منها في شبوة و4 في حضرموت.

وبهذا يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة منذ 10/أبريل الماضي إلى (941) منها (256) وفاة (347) تعاف.

