شكرا لقرائتكم خبر عن وأخيراً ‘‘مجتهد‘‘ يبرئ محمد بن سلمان من عملية الاغتيال .. ويفجر مفاجأة عن هوية ‘‘القاتل الفعلي‘‘ للصحفي ‘‘جمال خاشقجي‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8841175 برأ المغرد السعودي الشهير "مجتهد " الأمير محمد بن سلمان مما يشاع عن اعملية اغتيال المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني.

واستبعد مجتهد مقتل القحطاني أصلا، مشيرا في تغريدة له على "تويتر" إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو مصدر خبر وفاة القحطاني، وقد يكون الأمر باقتراح من القحطاني نفسه، وذلك بعد ضغوطات من جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة التخلص من القحطاني.

Advertisements

ولفت مجتهد إلى أن القحطاني هو القاتل الفعلي للشهيد جمال خاشقجي، حيث قال: إن "الإشاعة ستتطور من تسميم إلى "انتحار بعد أن تقررت محاكمته بصفته مسؤولا أول عن قتل خاشقجي".

وختم بأن ابن سلمان لا يريد محاكمة القحطاني علنا، فلجأ إلى هذه الإشاعة.

يأتي هذا بعد أن تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن "وفاة أو تصفية" المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، في ظل عدم ظهوره.8841175