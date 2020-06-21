شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل واصابة العشرات من المليشيات الحوثية في جبهة قانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قتل واصيب العشرات من مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الأحد، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء.

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وقال مصدر عسكري وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "إن أبطال الجيش الوطني حاصروا مجاميع حوثية حاولت التسلل إلى أحد المواقع في الجبهة وأوقعوا جميع تلك العناصر بين قتيل وجريح".

وأضاف المصدر" أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدّة غارات تجمعات وآليات للمليشيات الحوثية في مناطق متفرقة شمالي البيضاء وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير عدد من الآليات القتالية".