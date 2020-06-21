شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طيران التحالف يدمّر مخزن أسلحة وآليات للمليشيات الحوثية في نجد العتق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الأحد، بعدّة غارات "مخزن أسلحة" ومواقع وآليات تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، في منطقة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء.



وقال مصدر عسكري وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة"أن إحدى الغارات أسفرت عن تدمّير مخزن أسلحة تابع للمليشيات الحوثية في جبهة "نجد العتق" فيما دمّرت غارات أخرى عربة(بي ام بي) وعدد من الأطقم في محيط الجبهة ذاتها.

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