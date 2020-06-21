ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وهي كالتالي :

وصول ١٤٠ يمنيا من العالقين بمصر الى مطار سيئون https://www.elyamnelaraby.com/486808/ شاهد.. كسوف كلي وجزئي في محافظات بلادنا https://www.elyamnelaraby.com/486811/ مليشيا الحوثي تفتح نيران أسلحتها صوب المدنيين جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/486820/ فرق الاغاثة الإماراتية توزع المعونات الغذائية لصيادي الخوخة بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/486822/ تعرف على مواعيد إقلاع الرحلات الجوية للركاب العالقين https://www.elyamnelaraby.com/486824/ إب..مقتل معلم برصاص مسلح حوثي ووفاة طفل وطفلة غرقا في سد مائي https://www.elyamnelaraby.com/486829/ Advertisements الخليج 365 يحاور مدير مكتب الملحقية الطبية اليمنية بالقاهرة.. ويكشف مدي مصداقية المختبرات المركزية https://www.elyamnelaraby.com/486833/ أسباب ودوافع التدخلات الإيرانية في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/486835/ القوات الحكومية توجه ضربة موجعة للمليشيات في قانية بالبيضاء https://www.elyamnelaraby.com/486839/ النقيب : معركة إجتثاث الإرهاب هي معركة كل جنوبي https://www.elyamnelaraby.com/486853/ الإنتقالي يبحث إمكانية التعجيل بفتح مستشفى عدن العام https://www.elyamnelaraby.com/486859/ الإنتقالي الجنوبي يؤكد وقوفه إلى جانب مصر وحقها في الدفاع حدودها ومصالحها https://www.elyamnelaraby.com/486864/ شاهد.. المهرة تبارك إنتصارات سقطرى وتؤيد قرار الإدارة الذاتية https://www.elyamnelaraby.com/486868/

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