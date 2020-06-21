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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. الشيخ ياسر العواضي يظهر مجددا ويكشف تفاصيل ما حدث في معركتهم الأخيرة مع الحوثيين



كشف الشيخ العواضي قبل قليل تفاصيل معركته وقبائل ردمان وآل عواضي مع جماعة الحوثي التي انتهت بسيطرة الأخيرة على ردمان.

وقال العواضي في سلسلة تغريدات على موقع التواصل"تويتر" رصدها "يمن برس" : ليس لدينا إعلام ولا ندري ما تم تناقله هذا الأيام ولا يوجد معي سوى هذه النافذة .

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وأضاف العواضي قائلا : "من تعاون فإن ذلك من تلقاء نفسه مؤكدا أن آل عواض بكل انتماءتهم السياسية قاتلوا ببسالة وضحوا وكانوا على قلب رجل واحد .

‏كما أكد أن آل عواض كانوا مدافعين وأن جماعة الحوثي هي من اعتدت وعليهم وما قامت به القبيلة فهو تعبيرا عن نخوتها وغيرتها وحميتها .

وأشار العواضي أنه كان يتوقع النتيجة مسبقا مؤكدا أنه كان نتوقع سقوط أكثر من16 شهيد و 70جريح في معركة وصفها بأنها غير متكافئة.

وتابع العواضي قوله : ‏"إن الثلات القبايل التي شاركت رغم قلة العدد والعتاد عملت بواجبها وثارت بحمية ولم يحدث تقصير على الاطلاق من كل من شارك" .

‏ونوه إلى أن مشايخ البيضاء وقبائلها كانوا على الوعد والعهد ومن يتعامل مع الأمر الواقع حاليا لا يلام على الاطلاق وهو يقوم بدوره.