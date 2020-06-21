إجتماع في مأرب يناقش تعزيز التنسيق في تنفيذ مشاريع المياه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
عقد بمحافظة مأرب ،اليوم ، اجتماعاً موسعاً بممثلي المنظمات الاممية والاقليمية والمحلية العاملة في المجال الإنساني ضمن كتلة المياه والبيئة، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح ، لمناقشة تعزيز التنسيق التدخلات في تنفيذ مشاريع المياه وفق الاحتياجات الانسانية وشموليتها على كافة المديريات وتجمعات النازحين.
واستعرض الاجتماع، التقرير المقدم من الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين في المحافظة عن الوضع الانساني في مخيمات النزوح بمديرية مدغل، والذي اشار الى ان الاسر النازحة في المديرية بلغت في آخر إحصائية لها 1426 أسرة موزعة على 14 مخيم للنازحين،كما تضمن التقرير الاحتياجات الملحة للنازحين في المخيمات في مجال مشاريع المياه.
وشدد الاجتماع ،على ضرورة ان تكون تدخلات المنظمات في تنفيذ مشاريع المياه بتنسيق كامل مع السلطة المحلية عبر لجنة الاغاثة بالمحافظة والوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين من اجل ضمان الاستجابة الانسانية الحقيقية لاحتياجات النازحين للمشاريع وفق الأولويات وضمان عدالة التوزيع والتدخلات وشموليتها في مختلف المديريات وعدم تكرارها في منطقة واحدة وحرمان بقية المناطق وتجاهل الاحتياجات فيها
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