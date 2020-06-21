شاهد.. المهرة تبارك إنتصارات سقطرى وتؤيد قرار الإدارة الذاتية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
شهدت مديرية المسيلة بمحافظة المهره فعالية جماهيرية حاشدة، تقدم المشاركين فيها حسان مهدي بلحاف، القائم بأعمال رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظةط وعددا من قيادات المجلس الانتقالي وشخصيات إجتماعية وسياسية بالمديرية.
في الفعالية الجماهيرية أعلن أبناء مديرية المسيلة تأييدهم ومباركتهم للانتصارات التي حققتها القوات المسلحة الجنوبية في جزيرة سقطرى وتحريرها من الجماعات الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان المدعومة من قطر وتركيا والتي سعت جاهدة بكل طرقها ووسائلها وأدواتها على زعزعة الأمن والاستقرار في الأرخبيل طيلة الفترات الماضية.
كما أكدت الجماهير دعمها ومساندتها لقرار إعلان الإدارة الذاتية للجنوب وتمسكهم بالمجلس الانتقالي الجنوبي، معبرين عن رفضهم القاطع للمشاريع التآمرية التي تستهدف المهرة خصوصاً والجنوب عموماً، مطالبين بسرعة تشكيل النخبة المهرية، لحفظ أمن واستقرار المحافظة.
ورددت الجماهير الهتافات الثورية الجنوبية الحماسية، ورفع المشاركون إعلام دولة الجنوب ودول التحالف العربي، كما شهدت الفعالية مهرجانا خطابي ألقيت فيه عددا من الكلمات الخطابية لقيادات في المحافظة والمديرية.
الجدير بالذكر أن مديرية سيحوت هي الأخرى سوف تشهد فعالية جماهيرية في هذا الخصوص يوم غد الإثنين
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