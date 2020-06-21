شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق حكومي على التدخل التركي في اليمن ووصول بوارج حربية ضخمة إلى قبالة السواحل اليمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سخر مصدر حكومي ، من الانباء المتداولة التي دأبت بعض المواقع الاخبارية ، على نشرها خلال الايام القليلة الماضية ، وتفيد بتدخل تركي وشيك في اليمن .

وأكد المصدر أن ما تنقله الوسائل الإعلامية عار من الصحة غير مستبعد وقوف بعض مطابخ الاخوان وراء نشر الشائعات حسب وصفه .

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وكانت مواقع اخبارية ، تداولت خلال الساعات الماضية خبر عن مصادر بأن تدخل تركي مرتقب في اليمن في إطار الحرب المستعرة بين الجانب التركي من جهة ودول التحالف السعودي الإماراتي في ليبيا ومحاولة منع التدخل التركي فيها .

ونقلت تلك المواقع عن مواقع تركية حسب زعمها بأن الرئيس طيب رجب اردوغن أكد بأن الشعب اليمني من حقه أن يطلب المساعدة لأنه يتعرض لاحتلال غادر يهدف لتمزيقه والتهامه من قبل عصابات الرياض وابوظبي .

ولفت اردوغان إلى أنه من حق الشعب اليمني أيضا على حكومته أن تصغي لمطالبه .

وفي السياق لفتت المصادر بأن بوارج حربية تركية تحركت في المياه الدولية المحاذية لأرخبيل سقطرة وأنها تقترب من أرخبيل سقطرة عقب سيطرة الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا على محافظة سقطرة وإعلان الإدارة الذاتية لها .