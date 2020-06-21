شكرا لمتابعة خبر عن البيضاء : معركة عسكرية تنتهي بسيطرة الجيش الوطني على موقع استراتيجي وسقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الأحد، من تحرير مواقع استراتيجية كانت تحت سيطرة جماعة الحوثي في جبهة قانية، بمحافظة البيصاء، وسط البلاد.

وأكدت مصادر عسكرية، أن قوات الجيش شنت هجوماً مباغتاً على مواقع جماعة الحوثي، تمكنت خلاله من استعادة السيطرة على جبل مسعودة، في جبهة قانية.

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وأشارت المصادر إلى ان المعارك خلفت عدد من جماعة الحوثي بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى بالفرار من المواقع التي كانت قد تسللت إليها صباح اليوم.

وتشهد جبهات محافظة البيضاء وسط البلاد، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة، وجماعة الحوثي ، تكبدت خلالها الأخيرة مئات القتلى والجرحى.