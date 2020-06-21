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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. بوارج حربية تركية تقترب من أرخبيل سقطرة و اردوغان يوجه كلمة إلى الشغب اليمني

أفادت مصادر مطلعة بأن تدخل تركي مرتقب في اليمن في إطار الحرب المستعرة بين الجانب التركي من جهة ودول التحالف السعودي الإماراتي في ليبيا ومحاولة منع التدخل التركي فيها .

ونقلت مواقع تركية بأن الرئيس طيب رجب اردوغن أكد بأن الشعب اليمني من حقه أن يطلب المساعدة لأنه يتعرض لاحتلال غادر يهدف لتمزيقه والتهامه من قبل عصابات الرياض وابوظبي . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عريس يدخل في نوبة بكاء شديدة في ليلة زفافه بعدما رأى عروسه بهذا الشكل:.. شاهد (فيديو صادم) شاهد .. والدة “حلا الترك” تفاجئ الجميع وتكشف عن جنسيتها الحقيقية.. وتوضح سبب خلعها الحجاب وظهورها بـ”فستان قصير” .. شاهد(فيديو صادم). خبيرة صينية تفجر مفاجأة بشأن “عُمر” فيروس كورونا.. وتكشف عن طريقة انتقاله بين الدول!.. تفاصيل قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي يثلج صدور اليمنيين ويزف هذا الخبر السعيد لكل اليمنيين في الشمال والجنوب التفاح يعالج السكري ويقوّي المناعة:.. فوائد مذهلة لـ ‘‘شاي التفاح’’ عند تحضيره بهذه الطريقة Advertisements هل تذكرون نجم المنتخب العراقي احمد راضي لذي رقص مع المنتخب اليمني وقال انه يعشق اليمن ومنتخبها..شاهد كيف قضى عليه فيروس كورونا خلال 24 ساعة فقط السلطات تعلن رسميا ترحيل 92 ألف مغترب من المقيمين والمخالفين لنظام الاقامة وتكشف سبب ترحيلهم سكان عمان يستيقظون على صور غير مألوفة على جدران منازلهم.اثارت غضبهم واشعلت مواقع التواصل الاجتماعي..لن تصدق ما هي تلك الصور ( 4 صور ) بشرى سارة لكافة المغتربين..السلطات تعلن رسميا السماح لجميع المقيمين نقل الكفالة والعمل في اي جهة ادون اخذ موافقة الكفيل السابق قبيلة من اكلي لحوم البشر يذبحون مهندس صيني مصابا بكورونا ويأكلون لحمه..شاهد الكارثة التي حلت بافراد القبيلة بعد اكل المهندس الصيني ميت يتحرك أثناء دفنه..وعند نبش القبر كانت المفاجأة التي حيرت الجميع..شاهد ماذا وجدو بداخل القبر ( فيديو )

ولفت اردوغان إلى أنه من حق الشعب اليمني أيضا على حكومته أن تصغي لمطالبه .

وفي السياق لفتت المصادر بأن بوارج حربية تركية تحركت في المياه الدولية المحاذية لأرخبيل سقطرة وأنها تقترب من أرخبيل سقطرة عقب سيطرة الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا على محافظة سقطرة وإعلان الإدارة الذاتية لها .

وكشف موقع“انتلجنس اون لاين”، المتخصص في شؤون الاستخبارات حول العالم، اليوم السبت، عن وصول تعزيزات تركية إلى محافظة شبوة اليمنية.

وقال الموقع الفرنسي، إن خبراء وضباط اتراك وصلوا إلى اليمن مؤخرا تحت مظلة “فرق منظمات الاغاثة”، مشيرا إلى أن الخبراء يتمركزون حاليا في محافظات شبوة ومأرب .

وكان موقع أمريكي كشف في وقت سابق عن مساعي تركية لتدخل مباشر في اليمن على غرار التدخل في ليبيا.

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