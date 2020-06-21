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صنعاء - ياسمين الخيامي - رسمياً.. شركة النفط اليمنية بصنعاء تدق ناقوس الخطر وتصدر هذا البيان “وثيقة”

جدّدت فيه شركةُ النفط التحذيرَ من كارثة إنسانية في حال استمر تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في احتجاز سفن المشتقات النفطية.

وقالت الشركة في بيانها بمؤتمر صحفي عٌقد اليوم أمام مبنى الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء،: “إن قوى العدوان تواصل احتجاز ما يزيد عن 15 سفينة محملة بما يقارب 240 الف طن من البنزين والديزل منذ 90 يوما فضلا عن السفن المحملة بالغذاء والغاز والمازوت”.

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واشارت إلى أن المخزون المتوفر لدى الشركة من البنزين والديزل قد وصل الى مرحلة حرجة ولا يكفي لتموين اهم القطاعات الحيوية وهذا سيؤدي الى توقف كافة القطاعات.

وحملت الشركة الأمم المتحدة وتحالف العدوان مسؤولية ما ستؤول اليه الأوضاع جراء توقف كافة القطاعات الحيوية بشكل كامل نتيجة احتجاز سفن المشتقات النفطية.