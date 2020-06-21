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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. الجيش يقلب الطاولة على مسلحي الانتقالي في سقطرى و يستعيد أهم المؤسسات ويتمركز في أكبر المعسكرات .. تفاصيل

يغامر ما يسمى المجلس الانتقالي في تصرف مجنون الى المواجهة مع القوات الحكومية بطريقة طائشة وبتصرف غير مقبول مثل كل مرة لكن هذه المرة في المحافظة الراىعه سقطرى. حيث مصادر مطلعة عن اشتداد المواجهات في مدينة حديبو عاصمة محافظة سقطرى جنوب شرق اليمن. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد .. والدة “حلا الترك” تفاجئ الجميع وتكشف عن جنسيتها الحقيقية.. وتوضح سبب خلعها الحجاب وظهورها بـ”فستان قصير” .. شاهد(فيديو صادم). خبيرة صينية تفجر مفاجأة بشأن “عُمر” فيروس كورونا.. وتكشف عن طريقة انتقاله بين الدول!.. تفاصيل قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي يثلج صدور اليمنيين ويزف هذا الخبر السعيد لكل اليمنيين في الشمال والجنوب التفاح يعالج السكري ويقوّي المناعة:.. فوائد مذهلة لـ ‘‘شاي التفاح’’ عند تحضيره بهذه الطريقة هل تذكرون نجم المنتخب العراقي احمد راضي لذي رقص مع المنتخب اليمني وقال انه يعشق اليمن ومنتخبها..شاهد كيف قضى عليه فيروس كورونا خلال 24 ساعة فقط السلطات تعلن رسميا ترحيل 92 ألف مغترب من المقيمين والمخالفين لنظام الاقامة وتكشف سبب ترحيلهم Advertisements سكان عمان يستيقظون على صور غير مألوفة على جدران منازلهم.اثارت غضبهم واشعلت مواقع التواصل الاجتماعي..لن تصدق ما هي تلك الصور ( 4 صور ) بشرى سارة لكافة المغتربين..السلطات تعلن رسميا السماح لجميع المقيمين نقل الكفالة والعمل في اي جهة ادون اخذ موافقة الكفيل السابق قبيلة من اكلي لحوم البشر يذبحون مهندس صيني مصابا بكورونا ويأكلون لحمه..شاهد الكارثة التي حلت بافراد القبيلة بعد اكل المهندس الصيني ميت يتحرك أثناء دفنه..وعند نبش القبر كانت المفاجأة التي حيرت الجميع..شاهد ماذا وجدو بداخل القبر ( فيديو ) وذكرت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت قبل قليل من استعادة مبنى السلطة المحلية في مدينة حديبو، وسط استمرار المواجهات واتساعها باتجاه أهم المؤسسات. وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية تلاحق في الأثناء مجاميع الانتقالي بمحيط المبنى والشوارع والمناطق والمرافق الحكومية الأخرى القريبة. وبينت المصادر أن عناصر المجلس الانتقالي بدأوا بالفرار والتراجع باتجاه غرب المدينة بعد تلقيهم ضربات موجعة واستمرار القوات الحكومية التقدم. وتأتي هذه التغيرات العسكرية بعد اعادة القوات الحكومية تمركزها في معسكر القوات الخاصة وشن هجمات عنيفة على مواقع وتمركز الانتقالي الجنوبي. تشتعل المواجهات في الأثناء بين القوات الحكومية من جهة وميلشيا المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة سقطرى جنوب شرق البلاد. وأفادت مصادر مطلعة أن القوات الحكومية تعيد تمركزها في معسكر "قوات الأمن الخاصة" ومناطق استراتيجية أخرى في مدينة حديبو عاصمة المحافظة. وذكرت المصادر أن القوات الحكومية تبدأ هجمات وعمليات نوعية لتضييق الخناق على مناطق وتمركز عناصر ميلشيا الانتقالي بعد سيطرتها على مبنى السلطة المحلية وادارة الأمن ومنشآت حكومية وخدمية أخرى. وأوضحت المصادر أن أخبار سارة ستحدث خلال الساعات القليلة القادمة في حديبو ضد ميلشيا المجلس الانتقالي الجنوبي. وبينت المصادر أن تحركات سعودية تجري إلى جانب القوات الحكومية عقب رسائل وجهها محافظ المحافظة للحكومة والتحالف العربي. وأكدت المصادر أن التحركات والعمليات العسكرية للقوات الحكومية تجري بتنسيق مع القوات السعودية، وأن الساعات القادمة ستكون حاسمة ضد الانتقالي.

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