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مليشيا الحوثي تفتح نيران أسلحتها صوب القرى السكنية في الفازة جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

مليشيا الحوثي تفتح نيران أسلحتها صوب القرى السكنية في الفازة جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

فتحت مليشيات الحوثي – ذارع إيران في اليمن -، نيران أسلحتها الرشاشة على القرى السكنية الآهله بالسكان ومزارع المواطنين في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة .

 

 

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 وقالت مصادر محلية في الفازة إن المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا صوب قرى ومزارع المواطنين في المنطقة بشكل مكثف.

 

وأضافت المصادر أن عمليات الإستهداف الحوثية، خلقت حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين لاسيما النساء والأطفال القاطنين في منازلهم.

 

 

وتواصل مليشيات الحوثي اختراق الهدنة الأممية بشكل يومي في مختلف مناطق الحديدة دون مراعاة للوضع الإنساني، في ظل الصمت الدولي وتخاذل الأمم المتحدة تجاه تلك الإنتهاكات.

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