مليشيا الحوثي تفتح نيران أسلحتها صوب القرى السكنية في الفازة جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020 الحديدة - الخليج 365 فتحت مليشيات الحوثي – ذارع إيران في اليمن -، نيران أسلحتها الرشاشة على القرى السكنية الآهله بالسكان ومزارع المواطنين في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة .

Advertisements وقالت مصادر محلية في الفازة إن المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا صوب قرى ومزارع المواطنين في المنطقة بشكل مكثف. وأضافت المصادر أن عمليات الإستهداف الحوثية، خلقت حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين لاسيما النساء والأطفال القاطنين في منازلهم. وتواصل مليشيات الحوثي اختراق الهدنة الأممية بشكل يومي في مختلف مناطق الحديدة دون مراعاة للوضع الإنساني، في ظل الصمت الدولي وتخاذل الأمم المتحدة تجاه تلك الإنتهاكات.

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