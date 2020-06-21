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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن العربي يحاور مدير مكتب الملحقية الطبية اليمنية بالقاهرة.. ويكشف مدي مصداقية المختبرات المركزية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020
الشحات غريب
التقي محرر الخليج 365 بمدير مكتب الملحقية الطبية اليمنية بالقاهرة يوسف مقبل عبدالرب وذلك بغرض الاستيضاح منه والاجابة عن كثير من الاسئلة التي تدور بين اليمنين العالقين وفي الوطن
اولاً موضوع فحص الكورونا ومدي مصداقية المختبرات المركزية
تم الاتفاق من قبل اللجنة العليا لاعادة العالقين علي ان يتم فحص جميع العالقين قبل وصولهم للوطن فحص كورونا وعلي حساب الدولة بالمجان وبناءعليه قام سعادة السفير بالتواصل مع السلطات المصرية ووزارة الصحة المصرية وتم الاتفاق مع المعامل المركزية المصرية وهي معامل رسمية ونتائج فحصها معتمدة في العالم اجمع وتقوم باجراء الفحص وفق لاعلي المعايير الخاصة بدقة الفحص والسلامة للمفحوصين
ما هو دوركم تحديدا في هذه الاجراءات وما طبيعة عملكم
نحن نقوم بناء علي توجيهات سعادة المستشار الطبي ووفق للخطة التي وضعها بالتنسيق مع اليمنية باستلام كشوف الركاب المعدة من قبل اليمنية الذين تم تجهيز رحلاتهم وفق لحجزهم ووفق للمرحلة الاولي ونقوم بتسليمها الي ادارة المعامل المركزية ليلا ثم نتجه صباحا الي مقر المعامل المركزية لتنظيم دخول السادة الركاب العالقين بالتاكد من وجود اسمائهم بالكشف وتسليمهم رقم لتنظيم الدخول وتجنب التكدس وبعد ذلك بعد الانتهاء من ادخال كافة المفحوصين نعود في صباح اليوم التالي او مسائه الي المعامل المركزية لاستلام نتائج الفحوص بظروف مغلقة ونسلمها الي طيران اليمنية التي بدورها تقوم بتسليمها للمندوب بالمطار وتبلغ المسافرين التي جائت نتائج فحوصهم سلبية خالية من الفيروس بموعد رحلتهم وبالطبع هذا العمل يتطلب منا العمل ليلا نهارا في ظروف صعبة ومرهقة بلا اي يوم اجازة
هل وجدت حالات ايجابية اي حالات مصابة بفيروس الكرونا ضمن العالقين وكيف يتم التعامل معها ؟
سبق وأن اوضحت باننا نتسلم ظرف مغلق ونسلمه إلى اليمنية ولكن بالطبع علمنا بحكم عملنا بالملحقية بوجود حالات مصابة ويتم اتباع معها البروتوكول المعد من وزارة الصحة المصرية ويقوم بمتابعتها الملحق الطبي مباشرة وبعد مرور اسبوعين يتم عمل لها فحص طبي مرة اخري للتاكد من شفائها بالمجان وفي حالة التاكد يسمح لها بالمغادرة الي ارض الوطن .
هل تود أن توجه رسالة أو نصيحة
نعم اناشد الاخوان العالقين عبر موقعكم ان يساعدونا باتباع التعليمات التي نوجهها حرصا علي سلامتهم وحسن اداء العمل وان اطمن الجميع باننا نعمل بوتيرة سريعة ووفق خطة دقيقة وموضوعة نعمل عليها ولا يوجد فيها اي مجال لاي استثناءات فالجميع سواسية والحمد لله تمكنا من تسيير رحلتين يوم الجمعة باجمالي 400 راكب وباذن الله تنجح جهود سعادة السفير بالاستمرار في تسيير رحلتين يوميا فذلك بالتاكيد سيخفف من معاناه العالقين وسيسرع من حل المشكلة ونحن نشعر بمعاناته والامهم التي باذن الله تزول قريبا
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