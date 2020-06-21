اليمن العربي يحاور مدير مكتب الملحقية الطبية اليمنية بالقاهرة.. ويكشف مدي مصداقية المختبرات المركزية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

الشحات غريب

التقي محرر الخليج 365 بمدير مكتب الملحقية الطبية اليمنية بالقاهرة يوسف مقبل عبدالرب وذلك بغرض الاستيضاح منه والاجابة عن كثير من الاسئلة التي تدور بين اليمنين العالقين وفي الوطن



اولاً موضوع فحص الكورونا ومدي مصداقية المختبرات المركزية

تم الاتفاق من قبل اللجنة العليا لاعادة العالقين علي ان يتم فحص جميع العالقين قبل وصولهم للوطن فحص كورونا وعلي حساب الدولة بالمجان وبناءعليه قام سعادة السفير بالتواصل مع السلطات المصرية ووزارة الصحة المصرية وتم الاتفاق مع المعامل المركزية المصرية وهي معامل رسمية ونتائج فحصها معتمدة في العالم اجمع وتقوم باجراء الفحص وفق لاعلي المعايير الخاصة بدقة الفحص والسلامة للمفحوصين

ما هو دوركم تحديدا في هذه الاجراءات وما طبيعة عملكم

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نحن نقوم بناء علي توجيهات سعادة المستشار الطبي ووفق للخطة التي وضعها بالتنسيق مع اليمنية باستلام كشوف الركاب المعدة من قبل اليمنية الذين تم تجهيز رحلاتهم وفق لحجزهم ووفق للمرحلة الاولي ونقوم بتسليمها الي ادارة المعامل المركزية ليلا ثم نتجه صباحا الي مقر المعامل المركزية لتنظيم دخول السادة الركاب العالقين بالتاكد من وجود اسمائهم بالكشف وتسليمهم رقم لتنظيم الدخول وتجنب التكدس وبعد ذلك بعد الانتهاء من ادخال كافة المفحوصين نعود في صباح اليوم التالي او مسائه الي المعامل المركزية لاستلام نتائج الفحوص بظروف مغلقة ونسلمها الي طيران اليمنية التي بدورها تقوم بتسليمها للمندوب بالمطار وتبلغ المسافرين التي جائت نتائج فحوصهم سلبية خالية من الفيروس بموعد رحلتهم وبالطبع هذا العمل يتطلب منا العمل ليلا نهارا في ظروف صعبة ومرهقة بلا اي يوم اجازة

هل وجدت حالات ايجابية اي حالات مصابة بفيروس الكرونا ضمن العالقين وكيف يتم التعامل معها ؟

سبق وأن اوضحت باننا نتسلم ظرف مغلق ونسلمه إلى اليمنية ولكن بالطبع علمنا بحكم عملنا بالملحقية بوجود حالات مصابة ويتم اتباع معها البروتوكول المعد من وزارة الصحة المصرية ويقوم بمتابعتها الملحق الطبي مباشرة وبعد مرور اسبوعين يتم عمل لها فحص طبي مرة اخري للتاكد من شفائها بالمجان وفي حالة التاكد يسمح لها بالمغادرة الي ارض الوطن .

هل تود أن توجه رسالة أو نصيحة

نعم اناشد الاخوان العالقين عبر موقعكم ان يساعدونا باتباع التعليمات التي نوجهها حرصا علي سلامتهم وحسن اداء العمل وان اطمن الجميع باننا نعمل بوتيرة سريعة ووفق خطة دقيقة وموضوعة نعمل عليها ولا يوجد فيها اي مجال لاي استثناءات فالجميع سواسية والحمد لله تمكنا من تسيير رحلتين يوم الجمعة باجمالي 400 راكب وباذن الله تنجح جهود سعادة السفير بالاستمرار في تسيير رحلتين يوميا فذلك بالتاكيد سيخفف من معاناه العالقين وسيسرع من حل المشكلة ونحن نشعر بمعاناته والامهم التي باذن الله تزول قريبا