إب..مقتل معلم برصاص مسلح حوثي ووفاة طفل وطفلة غرقا في سد مائي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020 إب - الخليج 365 قتل معلم في محافظة إب وسط اليمن، برصاص مسلح من عناصر مليشيا الحوثي، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الإنقلابية.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن الأستاذ "محمد محمد ناجي الصهباني" قتل برصاص مسلح حوثي يدعى "وحيد قايد عبده" في مديرية ذي السفال جنوب محافظة إب بخلاف على قطعة أرض. وفي حادثة أخرى توفي طفل وطفلة غرقا في سد ممتلئ بالمياه في قرية عدن العود بمديرية السياني جنوب محافظة إب. وتأتي هذه الحادثة بعد عشرة أيام من وفاة الشاب "أمجد خالد أحمد يحيى" في منطقة الربادي بمديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب.

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