إب.. مسلحون من مليشيا الحوثي يعتدون على طبيب يعمل بمعالجة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

إب - الخليج 365

اعتدى مسلحون من مليشيا الحوثي على طبيب يعمل في أحد مراكز معالجة كوفيد 19 بمحافظة إب وسط اليمن.



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وقالت مصادر طبية إن مسلحين من مليشيا الإنقلاب اعتدوا على د. "عمر يحي المطري" أحد الاطباء العاملين في مركز العزل الطبي في منطقة السحول شمال مدينة إب، عقب خروجه من مركز العزل.

وأضافت المصادر إن مسلحين انتظروا الطبيب المطري عند البوابة الخارجية لمركز العزل واعتدوا عليه بشكل مفرط، في محاولة منهم أيضا لإختطافه، في الوقت الذي فشلوا نتيجة مدافعة مواطنين عنه صادف وجودهم أثناء الحادثة.

وأدانت نقابة الأطباء بمحافظة إب، في بيان لها، حادثة الإعتداء على الطبيب المطري واعتبرت ما تعرض له "عمل إجرامي يستهدف الاطباء والكوادر الصحية وهي في مقرات أعمالها وذلك لمحاولة ثنيها عن أداء رسالتها السامية في التصدي لجائحة كورونا"