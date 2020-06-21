"الخليج 365" الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.



وأضاف المركز، أن الطقس، بالمرتفعات الجبلية، صحو إلى غائمة جزئياً، يتوقع تشكل السحب الركامية قد يصاحبها الرعد احياناً على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية، مع احتمال أمتدادها إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات ( الضالع، البيضاء، أبين وشبوة ) وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء والرياح معتدلة السرعة تنشط احياناً.

Advertisements

والمناطق الساحلية، صحو إلى غائمة جزئياً، أجواء حارة ورطبة مع احتمال تكون السحب الركامية الممطرة على المناطق الداخلية لها، والرياح جنوبية غربية على السواحل الجنوبية والشرقية معتدلة ونشطة على خليج عدن وباب المندب على السواحل الغربية شمالية الى شمالية غربية تتراوح سرعتها ما بين 13 إلى 26عقدة، مثيرة للأتربة والرمال تتدنى فيها الرؤية الأفقية.

أما المناطق الصحراوية، صحو إلى غائمة جزئياً، أجواء حارة وجافة ودرجات حرارة مرتفعة قد تصل إلى أكثر من 44 درجة مئوية، والرياح شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وفي أرخبيل سقطرى، صحو إلى غائمة جزئياُ، والرياح شديدة السرعة واتجاهها جنوبية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها مابين 20 الى 35عقدة والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب وارتفاع الموج قد يصل الى5.0 امتار.

ونبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من إرتفاع درجات الحرارة العظمى وينصح بعدم التعرض لأشعة الشمس اللافحة وخاصة خلال النهار، الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى و السواحل الجنوبية وباب المندب من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج الذي قد يصل 05.0 الى امتار، في المناطق المتوقع فيها هطول للامطار بأخذ الاحتياطات اللازمة من تدفق السيول في الشعاب والوديان