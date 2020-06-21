تعرف على مواعيد إقلاع الرحلات الجوية للركاب العالقين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، اليوم الأحد، مواعيد اقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الاثنين الموافق 22 يونيو 2020م للركاب العالقين كالتالي:

رقم الرحله :604. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 0700 صباحا. الوصول: 0945 صباحا . رقم الرحله : 605. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع : 1100 ظهرا. (توقيت القاهره). Advertisements الوصول: 1530 عصرا. رقم الرحله :854. خط الرحله : عدن- بونا. الاقلاع : 0900 صباحا. الوصول: 1600 مساء. رقم الرحله : 855. خط الرحله : بونا- عدن. الاقلاع : 1700 مساء. (توقيت بونا). الوصول: 1830 مساء.

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