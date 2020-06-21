"شباب وعي" بالمكلا تنظم جلسة بعنوان " الحكم الرشيد ومكافحة الفساد "

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

الخليج 365 - المكـلا

نظمت منصة شباب وعي التابعة لمؤسسة وعي بالمكلا جلسة مناقشة عبر برنامج الزوم أون لاين في مقر المؤسسة الواقع بمنطقة ديس المكلا ، ترأسها الدكتور " سعد الدين علي بن طالب " وزير الصناعة والتجارة السابق بالجهمورية اليمنية ، عضوا سابق في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، حيث نوقشت الجلسة موضوعها في " الحكم الرشيد ومكافحة الفساد في حضرموت خاصة واليمن عامة والموائمة بين التشريعات الوطنية والدولية في مجال مكافحة الفساد .

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وخلال الجلسة التي شارك فيها عدد من أعضاء منصة شباب وعي و الصحفيين والنشطاء بمختلف الجهات في المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ، أوضح الدكتور " سعد الدين " عن فشل الحكومات وممثلي الشعوب في محاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد ، مؤكداً أن الركيزة الأساسية لمحاربة الفساد هي (المسائلة) ، مشيراً أن المجالس القبلية هي أحد أركان الفساد في الدولة .

هذا وطرح بعض المشاركين أستفساراتهم للدكتور " سعد الدين " عن التصدي للفساد وقياس تأثيره بأدق صورة ممكنة والإجراءات الأخرى التي يمكن من خلالها ايجاد الحلول لمعالجتها ، وكيفية النظر إلى الأطراف الفاعلة في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة التي تؤثر على موظفي القطاع العام ، فالأطراف الفاعلة قد تساعد في نشأة الفساد بطرق مباشرة ، ولكنها يمكن أيضا أن تسهل الفساد بطرق غير مباشرة مثل غسل الأموال .