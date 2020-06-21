شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو المبلغ الحقيقي الذي تقاضاه ضيوف رامز جلال.. مبالغ مهولة مقابل المسح بكرامتهم ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كل عام يعود الجدل حول المبالغ التي يتقاضاها ضيوف برنامج رامز جلال.

وفي كل عام أيضاً تخرج أخبار عن تقاضي بعض الضيوف مبالغ خيالية تتخطى المليون دولار مقابل الظهور في الحلقة، والتعرّض لـ”المقلب” الذي غالباً ما يكون عنيفاً ومهيناً. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وإن كانت تجربة السنوات السابقة، ومعها شهادات ضيوف البرنامج قد أكّدت أنهم كانوا على علم بالمقلب، وأن الكاميرا الخفية لم تكن خفية تماماً، فإن نقاش المبالغ المدفوعة لا يزال غامضاً.

قبل أيام أشارت الإعلامية الكويتية مي العيدان، في منشورات على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ الممثلة المصرية ياسمين صبري تقاضت مبلغاً وصل إلى مليوني دولار،

للمشاركة في برنامج “رامز مجنون رسميّ” الذي عرضته شبكة “أم بي سي” في رمضان هذا العام.

إلا أن وسائل إعلام مقربة من الشبكة السعودية نفت ذلك، مؤكدة أن صبري تقاضت، كما أغلب المستضافين، مبلغاً قيمته 30 ألف دولار، مشيرة إلى أنها كانت تعلم أنها ستشارك في برنامج للمقالب.

من جهتها قالت الممثلة السورية سوزان نجم الدين، في مداخلة في أحد البرامج التلفزيونية إنها تقاضت “أكثر من 50 ألف دولار بقليل” مقابل مشاركتها في البرنامج.