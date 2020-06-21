شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : هبوط طائرة عسكرية بمطار عدن (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مواطنون لكريتر سكاي قبل قليل عن هبوط طائرة عسكرية بمطار عدن الدولي. وقال مواطنون لكريتر سكاي: هبطت قبل قليل طائرة عسكرية بمطار عدن الدولي شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وتحصل كريتر سكاي على مقطع مرئي يوضح هبوط الطائرة في مطار عدن

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