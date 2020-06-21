شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة للسعوديين .. السلطات السعودية تعلن قرار جديد انتظره الجميع بفارغ الصبر ويبدأ تنفيذه اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأحد ، ٢١ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٩ مساءً (الخليج 365_خاص)

يذكر أن المرحلة الثالثة تتيح رفع الإغلاق التام عن معظم المناطق والمدن بالسعودية، بعد أسابيع من منع التجول الجزئي أو الكامل في أنحاء البلاد بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد ، مع عودة الحركة الطبيعية بمفهومها الجديد القائم على التباعد الجسدي والالتزام بالإجراءات والبروتوكولات والتدابير الوقائية.

ونصت الخطة في مرحلتها الثالثة على "أن تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع المناطق ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول - فيما عدا مدينة مكة المكرمة - مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرا من الإصابة، خاصة كبار السن والمصابون بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية".

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وكانت السعودية قد أقرت سلسلة من البروتوكولات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مع بداية المرحلة الثانية التدريجية للعودة للحياة الطبيعية، كما أقرت تعديلاً على لائحة الحد من التجمعات، وتحديث جدول التصنيف، ليشمل عدداً آخر من المخالفات للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعلن عنها، والعقوبات المقررة لها.

ويوم الجمعة، رصدت الصحة السعودية، 4301 حالة إصابة جديدة بالفيروس في 127 محافظة ومدينة بمختلف أرجاء المملكة، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 150,292 حالة.

كما تم تسجيل 1849 حالة شفاء جديدة أمس ليصبح إجمالي حالات التعافي 95,764 حالة شفاء، بينما تم تسجيل 45 حالة وفيات ليصبح إجمالي حالات الوفاة 1184 حالة.