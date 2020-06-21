شكرا لمتابعة خبر عن عـــاجل وخطير : الشيخ ياسر العواضي يصدر أول بيان بعد مغادرته «البيضاء» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الشيخ ياسر العواضي، بياناً هاماً بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها مديرية ردمان بمحافظة البيضاء.

وقال العواضي في أول بيان له بعد سقوط مديرية ردمان ، بيد جماعة الحوثي ومغادرته المحافظة ، أن الدعم الذي قدمه الجيش الوطني والتحالف للقبائل لم يكن كافياً لمواجهة جماعة تمتلك سلاح وامكانيات دولة .

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

فتاة تحضن أسد وتمضي معه أوقات ممتعة بشكل يومي وعندما حققت رغبتها حدثت لها مفاجأة لم يتوقعها احد

الفنانة المثيرة ”نسرين طافش“ تظهر بإطلالة شبه عارية وسط “حوض السباحة” ... شاهدوا جسدها المثير وهي تنثر قطرات الماء على صدرها البارز

شاهدوا “قناة mbc” تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من “برنامج رامز مجنون رسمي” التي لم يتم اذاعتها في رمضان .. كسر فيها انف “فنانة مصرية شهيرة“ .. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرامز جلال "فيديو"

صراع العروش يشتعل داخل “آل سعود”.. الذراع الاستخباراتية لـ”الأمير محمد بن نايف” يقلب الطاولة على “ولي العهد محمد بن سلمان“

لاول مرة ظهور صاروخي لـ”زوجة ملك الاردن“ ... “الملكة رانيا” تخطف الأنظار وكأنها ”حورية من الجنة” وتقهر كل “أميرات الخليج“ ... "صور"

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

Advertisements

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

ولفت إلى أن وعود كثيرة بدعمه والقبائل التي معه ، سمعها من أقارب الرئيس السابق، إلا أن تلك الوعود كانت مجرد سراب .

وأضاف " كان لدينا أمل بأن تقوم "المقاومة الوطنية" بقيادة طارق محمد عبدالله صالح، بإشعال جبهات القتال في الساحل الغربي، لدعم قبائل آل عواض وقبائل عدد من مديريات البيضاء التي كانت تخوض حربا شرسة مع الحوثيين خلال اليومين الماضيين.

واوضح الشيخ ياسر العواضي في سياق بيانه الذي حصل "أحداث نت " على نسخة منه قبل قليل ، بأن اسيرين حوثيين لدى آل عواض، أكدا أنهما قدما من الساحل الغربي وان معظم المقاتلين الحوثيين الذين زحفوا نحو مديرية ردمان، تم استدعائهم من جبهات الساحل الغربي مع عتادهم العسكري .

وأشار إلى أنه كان بإمكان "المقاومة الوطنية " أن تجتاح المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في الحديدة في ساعات ، كونها كانت خالية من المقاتلين باستثناء عناصر قليلة لا يتجاوز عددها 40 عنصرا، وبالتالي تقوم بتشتيت مجاميع الحوثيين في البيضاء وتربك قياداتهم. .

ووجه القيادي المؤتمري اعتذار لأبناء البيضاء خاصة والشعب اليمني عامة ، على الانتكاسة التي وقعت لقبائل آل عواض ومن معها من قبائل المحافظة .

وأكد أن الانتكاسة تلك لا تعني نهاية المعركة مع الحوثيين بل بداية لمعركة مفتوحة معهم في مختلف مناطق محافظة البيضاء .

ولم يذكر الشيخ ياسر العواضي، في بيانه المكان الذي يتواجد فيه، إلا أن مصادر عدة متطابقة ، أكدت هروبه إلى مدينة مأرب .