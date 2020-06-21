شكرا لمتابعة خبر عن فتاة شابة زوجها توفي بفيروس "كورونا الفتاك" وبعد ساعات من وفاته فتحت هاتفه الجوال وجدت مفاجاة صادمه لم تتوقعها ولم تخطر على بالها ابدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاجأت شابة أمريكية بعد فتح هاتف زوجها المتوفى بفيروس كورونا المستجد، حينما وجدت فيه ما لم يكن في الحسبان.

ذكر موقع "بزفيد نيوز" أن فتاة أمريكية شابة تدعى، كاتي كويلهو، فتحت هاتف زوجها الذي توفي جراء إصابته بفيروس كورونا، للاطلاع على صور طفليهما وحفظها، إلا أنها وجدت ما لم تكن تتوقعه، ولم يكن في حسبانها.

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وحين كانت زوجته كاتي، البالغة من العمر 33 عاما تبحث في هاتفه على صورهما معا وصور طفليهما، تصادفت مع آخر كلمات كتبها جون خصيصا لها، وبتأثر كبير، قرأت كويلهو النص، الذي جاء فيه "أحبكم كثيرا.

منحتموني أفضل حياة على الإطلاق، أنا محظوظ جدا لأنني زوجك وأب برايدين وبيني".

وأضاف "كاتي أنت أجمل شخص قابلته في حياتي، إنك فريدة من نوعك.. احرصي على أن تنعمي بحياة سعيدة.

رؤيتك وأنت أم لأطفالي هي أعظم تجربة عشتها على الإطلاق"، وقالت كاتي إنها "صدمت" بعدما وجدت هذا النص، الذي تعتقد أن جون كتبه قبل أسابيع قليلة من وفاته.

وذكرت "كان يقاتل حتى يبقى على قيد الحياة حتى آخر نفس له كان يحاول أن يتأكد أنني والأطفال بخير.. لم نتحدث منذ فترة طويلة، لذلك كتب هذا النص".

وتوفي جون (32 عاما) الأربعاء الماضي بعد معاناته من "كوفيد-19"، حيث كان يتلقى العلاج في أحد مستشفيات دانبري بولاية كونيتيكت الأميركية.