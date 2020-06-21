شكرا لمتابعة خبر عن مذيعة ‘‘قناة mbc” لم تتمالك نفسها من الفرحة و”خلعت ملابسها امام المتابعين‘‘ فضيحة مدوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبّرت الإعلامية اللبنانية ريا ابي راشد عن سعادتها بقرب عودتها لتقديم برنامجها ‘‘Scoopwithraya” عبر البث المباشر على ”قناة mbc‘‘ إثر توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا .

شاركت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو جديد لها تظهر فيه سعادتها لعودة برنامجها ”Scoopwithraya‘‘ مرة أخرى للبث المباشر بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا وإنتهاء فترة مكوثها فى المنزلpic.twitter.com/EncrMPWS5c

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هيئة المشاهير(@nadia_almobark)May 29, 2020

وتباينت تعليقات المغرّدين على الفيديو الذي نشرته ريا أبي راشد .

وتستضيف ريا أبي راشد الأحد المقبل، الفنان ظافر العابدين، في ”أولى حلقات البرنامج‘‘ .

وتباينت تعليقات المغرّدين على الفيديو الذي نشرته ريا أبي راشد .

وتستضيف ريا أبي راشد الأحد المقبل، الفنان ظافر العابدين، في ”أولى حلقات البرنامج‘‘