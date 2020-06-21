شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو : ”لبؤة اسد‘‘ شابة كانت في وضعية خطيرة وكان‘‘أسدين مراهقين” يحاصرانها بالمنطقة الضيقة ولكن الصدمة المدويه عندما جاء زوجها الأسد وإخوانه شاهد ماذا حدث !! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر التزاوج عند ‘‘الحيوانات وخاصة الأسود” ، ليس مجرد تزاوج ، فقد شهد قيامهم بطقوس المغازلة والتودد ، مثل مس الأنوف برقة والمداعبة وتمسيد الرؤوس والدحرجة المرحة حول بعضهم ، وإقامة علاقة حب وغرام لعدة أيام قبل قبل القيام بالمعاشرة المباشرة بينهما .

وفي هذا الفيديو تمكنت عدس احد المصورين من توثيق ملحمة شرسة بين مجموعة من ”الأسود‘‘ ، لنيل جائزة الظفر بعلاقة جنسية مع اللبؤة الشابة التي تنتظر الفائز بهذه المعركة الشرسة .

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وبينما كانت ”اللبؤة الشابة” متوسدة الارض بإنتظار إقامة علاقة حميمية مع احد الذكور ، اذ بــ‘‘معركة شرسة‘‘ تنشب من حولها بين أربعة من اشرس الأسود ، بهدف الفوز بإقامة العلاقة معها .

شاهد الملحمة الدامية في سبيل الجنس بهذا الفيديو :