نجل الممثل "نور هشام سليم" باكيا من رضي بي ولم يرض بسارة حجازي فهو منافق

View this post on Instagram

تعليق الممثل الكويتي"محمد العلوي" على خبر وفاة سارة حجازي! #محمد_العلوي #الكويت #سارة_حجازي #مصر #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #ستايل #فن #جمال