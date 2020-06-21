شكرا لمتابعة خبر عن كل ما تريد معرفته عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وموعد صرفها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يبحث العديد من المواطنين في الوقت الحالي، عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وموعد صرفها والمستحقين لها، خاصة بعد حديث وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج عن بشرى سارة لأصحاب المعاشات والمستحقين للعلاوات الخمس.

ويقدم موقع “القاهرة 24” كافة التفاصيل التي يريد الجميع معرفتها حول قانون العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وموعد صرفها من قبل الحكومة ومواعيد الدفعات الخاصة بها، بالإضافة إلى توضيح من هم المستحقين للعلاوات الخمس من أصحاب المعاشات.

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النواب يوافق على قانون العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وافقت لجنة القوى العاملة مجلس النواب في شهر أبريل الماضي، على قانون زيادة معاش الأجر المتغير على العلاوات الخاصة للمعاشات بالإضافة إلى الأجر الأساسي، والتي كانت قد تم إلغاؤها في العام 2006 والاكتفاء بضم الأجر الأساسي في المعاش فقط.

وبحسب القانون الذي تم اعتماده، فإنه يضاف إلى علاوات المعاش الأساسي، علاوات الأجر المتغير (الذي يضم الحوافز والبدلات وما شابه) والتي يضاف لها زيادة 80%، وفقًا لقانون تقريرها حتى تاريخ ضمها.

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أنه سيتم بدء صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بدءًا من شهر يوليو المقبل، مع صرف العلاوة السنوية الـ 14%.

وأوضحت الوزيرة نيفين القباج في مؤتمرها الذي عقد الثلاثاء الماضي، أنه تم وضع منظومة إلكترونية، يمكن للمواطنين من خلالها، الاستعلام عن أحقية الفرد في صرف العلاوات الخمس وذلك من خلال إدخال الرقم القومي فقط.

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بدوره أعلن محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي، عن عدد أصحاب المعاشات المستحقين لصرف العلاوات الخمس من أصحاب المعاشات، حيث يقدر عددهم بـ 2 مليون و400 ألف شخص، بتكلفة وصلت إلى ما يزيد عن 7 مليار جنيه.

وأوضح سعودي، أنه سيتم صرف العلاوة لمستحقيها بأثر رجعي منذ العام 2006 أو أكثر (أي من وقت إلغائها، وحتى من خرج بالمعاش عام 2015)، على أن يتم صرفها على أربع دفعات، بحيث تكون الدفعة الأولى في شهر يوليو المقبل، والثانية في شهر أكتوبر من العام الجاري، على أن تكون الدفعة الثالثة في يناير 2021، والرابعة في شهر أبريل 2021.

متى بدأ صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بدأ صرف العلاوات الخاصة في عام 1987، وذلك بصرف علاوة زيادة 80% على الأجر الأساسي، يضاف لها العلاوة على الأجر المتغير وهو البدلات والحوافز كما أوضحنا، حتى جاء صدور القانون الجديد عام 2006، والذي جعلها مقتصرة على الأجر الأساسي فقط، قبل أن يتم تعديل القانون مجددًا، في عام 2015، ليسمح بدخولها مرة أخرى، أي أن كل فرد له خمس علاوات تضاف على المعاش بزيادة سنوية، لتبدأ الحكومة في تطبيقها مجددًا وبأثر رجعي على كل من خرج معاش منذ العام 2006.