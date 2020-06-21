شكرا لمتابعة خبر عن عــــــــاجل : بعد اعلان تركيا التدخل العسكري في اليمن وصول اول بوارج حربية الى سقطرى"تفاصيل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف موقع“انتلجنس اون لاين”، المتخصص في شؤون الاستخبارات حول العالم، امس السبت، عن وصول تعزيزات تركية إلى محافظة شبوة شرق اليمن.

وقال الموقع الفرنسي، إن خبراء وضباط اتراك وصلوا إلى اليمن مؤخرا تحت مظلة “فرق منظمات الاغاثة”، مشيرا إلى أن الخبراء يتمركزون حاليا في محافظات شبوة ومأرب .

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وحتى الآن لم تؤكد الخبر أو تنفيه أي مصادر محلية .

وفي السياق ذاته ذكرت مصادر علامية بأن بوارج حربية تركية تحركت في المياه الدولية المحاذية لأرخبيل سقطرة وأنها تقترب من أرخبيل سقطرة عقب سيطرة الانتقالي الجنوبي على محافظة سقطرة وإعلان الإدارة الذاتية لها .

وخلال اليومين الماضيين تناقلت وسائل اعلام عربية ودولية أخبارا عن تدخل تركي مرتقب في اليمن في إطار الحرب المستعرة بين الجانب التركي من جهة ودول التحالف السعودي الإماراتي في ليبيا ومحاولة منع التدخل التركي فيها .

ونقلت مواقع تركية بأن الرئيس طيب رجب اردوغن أكد بأن الشعب اليمني من حقه أن يطلب المساعدة .

واشارت هذه المواقع إلى أن اردوغان المح إلى أنه من حق الشعب اليمني أيضا على حكومته أن تصغي لمطالبه .

وكان موقع أمريكي قد كشف في وقت سابق عن مساعي تركية لتدخل مباشر في اليمن على غرار التدخل في ليبيا.