شكرا لمتابعة خبر عن رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأب 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هو احتفال عالمي اجتماعي يشبه يوم الرجال الدولي باستثناء أنه يختص لتكريم الآباء، ويتم الاحتفال به في أيام مختلفة في أنحاء العالم. وتحتفل بهذا اليوم العديد من الدول الغربية، ولكن شُهرة هذا اليوم أكثر انتشاراً في غيرها من البلدان، حيث تم تحويله ليوم ديني في بعض منها.

وفي البلدان الكاثوليكية يُحتفل بعيد الأب منذ القرون الوسطى في 19 آذار/مارس حيث يوافق عيد القديس يوسف النجار.

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وقد تم الحفاظ على تاريخ 19 مارس في بعض البلدان، حيث أصبح تقليداً موروثاً، وخصوصاً في أميركا اللاتينية، بعد أن جاء به الغزاة الأسبان والبرتغاليون، فيما تبنت غيرها من البلدان عيد الأب المعتمد في الولايات المتحدة الأميركية، والذي يوافق ثالث يوم أحد من شهر حزيران/يونيو.

تم إنشاء واحدة من الاحتفالات الأولى للآباء في عام 1912 في الولايات المتحدة.

تُعبِّر فيه شعوب كثيرة في الغرب عن عرفانها بالجميل وتقديرها للآباء بتقديم الهدايا وبطاقات التحية، يأتي يوم الأب في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة وكندا، في ثالث يوم أحد من شهر يونيو (03 أحد-06). وفي أستراليا، يُحتفل به عادة في أول يوم أحد من شهر سبتمبر.

وفي هذ المقال نقدم لكم مجموعة رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأب: - يا جبل الطيّب والمحبة يا أقوى مـن الزمان يامَن أسكَننا من تعـبه وزرع الخير بكل مكان.

- أنت يا بويا البيت وأنفاسا أنت يا أبي العُمر وإحساسـه إسمك فـخر لكل البشرأسمك هيبة وحزام الظهر أنـت البـيت وأساسه أنت لكل أنسان تاج على رأسه.

- قالوا لأم مدرسة بكل معانيها قلت لهم الأب هو مُديرها وراعيها

- قالوا الجنة تحت أقدام الأمهات قلت لهم الأب ضوء الجنة ونجم بالسموات عيد مجيد

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- أنت مثلي الأعلى في الحياة منك تعلمت كيف أصير أروع إنسان "عيد سعيد"

- أبي وجودك يحسسنا بالأمان إذا طال غيابك يطول الحرمان أبي حبك لي ووقوفك بجانبي علمني كيف أنظر لغدي فشكرًا لك وعيد سعيد

- تحية عطرة الى كل الٱباء مع أجمل ورود الأرض ،أحلى كلمات الكون وأعمق مشاعر القلوب أقدمها إلى أبي الغالي "عيد سعيد"

- أبي الغالي أفديك بالقلب لو يرضيك كل عام وأنت بخير.

- أبي أنت مثلي الأعلي بالحياة منك وحدك تعلمت كيف أكون إنسان وكل عام وانت بخير.

- الله يخليك يا أعز إنسان الله يخليك بغيابك الكلمة تعجز في نحرها وبقربك الليلة يحضنها قمرها في صوتك دفء وفي عروقي وفاء وشعوري تعرفه أحبك أحبك يا بعد كل الأزمان أحبك أبي وكل عام وأنت بخير.

- أبي شكرًا لجعلي في حياتك أميرة لعودتي بين، أحضانك طفلة صغيرة أتمنى أن أكون لهذا العطاء جديرة وكل عام وأنت بخير.

- أبي أعذب كلمة نطق بها لساني وألطف قلب عشته في حياتي أتخيل حياتي بدونك وسأظل أحبك وأحترمكِ مدى الحياة أحبك أبي وكل عام وأنت بخير.

- أبي ما أجملك عندما تبتسم فحينها أحس بأن كل الدنيا من حولي رائعة وجميلة وبأن السعادة والخير يعم جميع أرجاء العالم فيارب أن لا تفارق الابتسامة شفتاك أبداً وكل عام وأنت بخير.

- أبي الحبيب أنت النور الذي يضئ حياتي والنبع الذي أرتوي منه حبًا وحناناً أحبك أبي وكل عام وأنت بخير.

- الله يخليك يا اعز إنسان الله يخليك بغيابك الكلمة تعجز في نحرها وبقربك الليلة يحضنها قمرها في صوتك دفء وفي عروقي وفاء وشعوري تعرفه أحبك أحبك يا بعد كل الأزمان أحبك أبي وكل عام وأنت بخير.

- أبي شكرا لجعلي في حياتك أميرة لعودتي بين أحضانك طفلة صغيرة أتمنى أن أكون لهذا العطاء جديرة وكل عام وأنت بخير.

- أبي أعذب كلمة نطق بها لساني وألطف قلب عشته في حياتي أتخيل حياتي بدونك وسأظل أحبك وأحترمكِ مدى الحياة أحبك أبي وكل عام وانت بخير.

أبي ما أجملك عندما تبتسم فحينها أحس بأن كل الدنيا من حولي رائعة وجميلة وبأن السعادة والخير يعم جميع أرجاء العالم فيارب أن لا تفارق الابتسامة شفتاك أبداً "وكل عام وانت بخير".

- أبي الحبيب أنت النور الذي يضئ حياتي والنبع الذي أرتوي منه حبا وحناناً أحبك أبي وكل عام وأنت بخير.

- أبي أدعو الله في كل ليلة أن يأخذ من عمري ويطيل في عمرك وتبقى في صحة وعافية فأنا لا أساوي شيئاً من دونك وكل عام وأنت بخير.

- أبي إنت مثلي الأعلى في الحياة منك تعلمت كيف أصير أروع إنسان وكل عام وانت بخير.

- أبي ما أعظمها من كلمه ما إن أنطق بها إلا وأشعر أنني غارقه في الخجل مطأطئة الرأس إجلالا وإكباراً واحتراماً وكل عام وأنت بخير.

- أبي إنت مثلي الأعلى في الحياة منك تعلمت كيف أصير أروع إنسان وكل عام وأنت بخير.

- أبي ما أعظمها من كلمه ما إن أنطق بها إلا وأشعر أنني غارقه في الخجل مطأطئة الرأس إجلالاً وإكباراً واحتراماً وكل عام وأنت بخير.

- يا إللي غلآك بقلبي بآني له قصور قلبي بلآدك وأنت يآبوي الأميـر يآنور كل مآشفته زآد بوجهي نور مدآمك أنت بخير هالدنيا بخير وعقبال 100 سنة.