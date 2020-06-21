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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف مناطق متفرقة في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020
الحديدة - الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، مناطق متفرقة في مدينة الحديدة غربي اليمن، ضمن خروقاتها للهدنة الأممية، فيما ردت القوات المشتركة على مصادر النيران الحوثية واخمدتها.
وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات الحوثية استهدفت بنيران أسلحتها، شرق مدينة الصالح، فيما تمكنت القوات المشتركة من تحديد مصادر النيران وردت عليها بضربات مركزة حققت إصابات مباشرة في صفوف المليشيات وأعقبت باخماد النيران.
في السياق ذاته أشارت المصادر أن المليشيات استهدفت القرى السكنية ومزارع المواطنين في شرق الدريهمي بقذائف الهاون والأسلحة المتوسطة، مخلفة حالة من الهلع والخوف في أوساط الأهالي.
ويحاول الحوثيون منذ إعلان الهدنة الأممية أحداث اي انتصار ولو اعلامي يعيد الثقة لعناصرهم المتقهقرة ولكن دون جدوى حيث تتوالى خسائرها تباعاً على أيدي القوات المشتركة، بينما تعاود الانتقام بارتكاب جرائم بحق المدنيين.
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