شاهد.. كسوف كلي وجزئي في محافظات بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

شهدت المحافظات اليمنية، صباح اليوم الأحد، كسوفاً حلقيا للشمس في بعض المحافظات، وجزئيا في البعض الآخر منها.



وجرى التقلط صور الكسوف بعد طي ورق الأشعة السينية مرتين، حيث كان بالإمكان النظر للشمس بطريقة آمنة.

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وسيستغل الكسوف الحلقى للقيام بأرصاد حول الظروف الجوية والسطحية قبل وبعد الكسوف، حيث تساعد هذه البيانات على حساب أفضل لكمية الطاقة التى تضرب الجزء العلوى من الغلاف الجوى وكمية ما ينعكس مرة أخرى إلى الفضاء ومقدار الطاقة الحرارية الأرضية التى ترسل إلى الفضاء.

إضافة لدراسة تأثير الكسوف الحلقى على طبقة الأيونوسفير أعلى الغلاف الجوى للأرض، وبالتالى سلوك انتشار الموجات اللا سلكية، حيث يتم جمع بيانات تأثير دوبلر بواسطة هواة اللا سلكى فى ذلك اليوم من بلدان عدة بواسطة أجهزة استقبال (إتش إف) وتحليل تلك البيانات بعد ذلك.