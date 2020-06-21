محافظ حضرموت يعزّي في وفاة الباحث المعروف حسين الجيلاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

الخليج 365 - المكـلا

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص العزاء وأصدق المواساة في وفاة الباحث المعروف الأستاذ حسين عبدالله الجيلاني، رئيس منتدى الخيصة الثقافي الاجتماعي بالمكلا الذي وافته المنية هذا اليوم.



وأعرب المحافظ عن ألم الرحيل بخسارة المحافظة للباحث في التراث الشعبي الأستاذ حسين الجيلاني المُلم بالمعارف الدينية والأدبية والتاريخية، والذي كان رحمه الله يمثّل موسوعة ومرجعاً في التراث الشعبي، ومن الذين سعوا لإقامة العديد من المهرجانات التراثية من بينها مهرجان البلدة السياحي، وعمل على التعريف بنجم البلدة وفوائدة.

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وتقدّم المحافظ بخالص التعازي لأولاده محمد ومعتز ومازن وعبدالله، ولأفراد أسرتهم كافة، والى الأخ محمد عبدالسلام الجيلاني وآل الجيلاني كافة.

مبتهلاً الى المولى تعالى أن يغفر له ويرحمه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون.