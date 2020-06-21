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وصول ١٤٠ يمنيا من العالقين بمصر الى مطار سيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

وصول ١٤٠ يمنيا من العالقين بمصر الى مطار سيئون

متابعات_ الخليج 365

وصلت مساء امس الى مطار سيئون رحلة لطيران اليمنية تحمل على متنها ١٤٠ من اليمنيين العالقين في مصر.

 

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واوضح مدير عام المطار علي باكثير وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان جميع الركاب خضعوا للفحص بجهاز (بي سي آر) قبل صعودهم الطائرة كما تؤكد ذلك الشهادات الصحية التي يحملونها واطلعت عليها الاطقم الصحية والمختصين بالمطار أثناء وصولهم.

 

وأكد أنه تم اتخاذ الاجراءات الاحترازية الروتينية للوقاية من وباء بموجب بروتوكول نقل العالقين الذي أقرته الحكومة من خلال قيام المختصين برش الركاب وعفشهم بالمعقمات الخاصة.

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